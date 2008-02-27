УкрГаз-Энерго требует от Нафтогаза еще более 3 миллиардов

“По состоянию на 21.00, по окончании операционного банковского дня, долг НАК «Нафтогаз Украины» перед совместным предприятием ЗАО «УкрГаз-Энерго» за потребленный, но не оплаченный природный газ составляет около 3 млрд. 388 млн. гривен».

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении «УкрГаз-Энерго».

В нем отмечается, что ЗАО «УкрГаз-Энерго» официально опровергает заявление первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА относительно полного погашения 26 февраля задолженности за потребленный природный газ”.

«УкрГаз-Энерго» сообщает, что на протяжении сегодняшнего дня на счета совместного предприятия в счет погашения долгов от НАК «Нафтогаз Украины» поступило 468 миллионов 64 тысячи 100 гривен. “Отметим, что государственная компания до сих пор не предоставила информацию относительно объемов природного газа «УкрГаз-Энерго», потребленного предприятиями системы НАК за последние четыре месяца”, говорится в заявлении.

Как отмечает «УкрГаз-Энерго», 14 февраля 2008 года «Нафтогаз Украины» официально признал наличие долга перед СП «УкрГаз-Энерго» в размере более чем 5,28 млрд. гривен. Из них на сегодня погашено около 1,892 млрд. грн.

ЗАО «УкрГаз-Энерго» напоминает А.ТУРЧИНОВУ, что “своевременные расчеты за потребленное топливо в соответствии с действующими соглашениями – не прихоть, а обязанность потребителя на рынке”. “Поэтому настойчиво рекомендуем отдельным представителям правительства вместо очередных громких заявлений о «политике детенизации газового рынка», заняться ежедневной кропотливой работой по погашению долгов, которые дестабилизировали экономику Украины и значительно ухудшают ее международный имидж”, идет речь в заявлении «УкрГаз-Энерго».

Как сообщал УНИАН, ранее «Нафтогаз Украины» признал задолженность перед «УкрГаз-Энерго» в размере 1,041 млрд. дол. за импортный природный газ, отобранный холдингом в 2006-2007 годах для обеспечения топливом предприятий теплоэнергетики и бюджетных учреждений.

20 февраля НАК «Нафтогаз Украины» перечислил ЗАО «УкрГаз-Энерго» 898,9 млн. грн. а 14 февраля - 524,6 млн. грн.

Сегодня, 26 февраля, официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что холдинг с 10-ти часов утра (мск) 3 марта сократит поставки газа для потребителей Украины на 25% в случае неурегулирования накопившихся проблем. По его словам, 14 февраля украинским коллегам был направлен полный комплект документов для изучения и подписания, но доныне официального ответа нет и документы не подписаны. «Между тем, неоформленное потребление российского газа продолжается, на данный момент в Украине осело уже 1,9 миллиардов кубометров российского газа», - прибавил С.КУПРИЯНОВ.

В свою очередь, как сообщили УНИАН в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины», в ближайшие дни компания перечислит еще около 1,2 млрд. грн. в счет погашения задолженности за потребленный газ, а также выражает уверенность, что все долги будут погашены в обусловленные президентами России и Украины сроки.

Также в «Нафтогазе» сообщили, что в компанию не поступало никаких официальных телеграмм от «Газпрома» о прекращении поставок газа.

Позже сегодня же, 26 февраля, первый вице-премьер-министр Украины А.ТУРЧИНОВ заявил, что, невзирая на попытку заблокировать расчеты за потребленный газ путем непредоставления необходимых документов и актов со стороны руководства „РосУкрЭнерго” и „УкрГазЭнерго”, а также давление со стороны опекающих их высокопоставленных должностных лиц, правительство обеспечило финансовую поддержку НАК „Нафтогаз Украины” для расчета за долги, которые остались в наследство от предыдущего правительства.

„Сегодня НАК „Нафтогаз Украины” рассчитался за долги прошлого года. Однако, мне очень жаль, что эти миллиарды гривен Украина заплатила посредникам за долги, которые были искусственно созданы предшественниками”, - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ. “Невзирая на попытки нагнетания ситуации вокруг газовой темы, правительство и в дальнейшем будет проводить политику детенизации газового рынка, которая предусматривает устранение любых посредников и ликвидацию непрозрачных криминальных схем”, - заявил первый вице-премьер-министр.