В Харькове на многоэтажке начали рисовать крупнейший в Украине портрет Шевченко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, гигантский портрет Т.Шевченко сегодня, 1 октября, начали рисовать на 17-этажном жилом доме.

Рисуют портрет Кобзаря художники творческой группы «Kailas-V». Эскиз рисунка уже нанесен на стену, на все работы мастера используют до 900 баллонов с краской.

Как сообщила руководитель творческой группы Яна Волк, создание портрета посвящено 200-летию со дня рождения Т.Шевченко. На доме будет изображен портрет писателя, выполненный художником Иваном Крамским. Общая площадь настенного рисунка составит более 500 кв. м.

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«Мы выбрали именно этот портрет - портрет пожилого Шевченко, чтобы показать всю мудрость поэта, ведь проект посвященный его 200-летию. Закончить рисунок мы планируем через две-три недели, и, надеемся, что погода нам в этом не помешает. Над граффити на большой высоте работают три художника, они любят свое дело и готовы на все, чтобы превзойти человеческие возможности», - отметила Волк.

В пресс-службе горсовета напомнили, что творческая группа «Kailas-V» уже подарила городу крупнейший в Украине портрет космонавта Юрия Гагарина и сюрреалистическое граффити «Дом в разрезе» на здании по ул. Плехановская, 3.