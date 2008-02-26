В Запорожье милиционеры погорели на взятке

В Запорожье прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудников милиции, которые, шантажируя задержанную с марихуаной женщину возбуждением уголовного дела, вымогали у нее взятку в сумме 2 тысяч долларов США и получили половину данной суммы.

Как рассказал УНИАН следователь по особо важным делам следственного отдела Запорожской областной прокуратуры Андрей ЕНЕВ, факт вымогательства и получения правоохранителями взятки был выявлен в ходе совместной спецоперации отдела внутренней безопасности Управления МВД в Запорожской области, прокуратуры и облуправления СБУ.

"Оперуполномоченного отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Ленинского РОВД Запорожья, который при посредничестве оперуполномоченного Запорожского облуправления уголовного розыска получил взятку, задержали с поличным: непосредственно после получения им 1 тысячи долларов США - половины суммы, которую он вымогал у жительницы Запорожья, задержанной с марихуаной, за не регистрацию материала в отношении ее", - рассказал А.ЕНЕВ. Он отметил, что в ходе обыска в служебном кабинете получателя взятки были обнаружены наркотические вещества, происхождение и собственник которых сейчас устанавливаются.

По словам А.ЕНЕВА, дело против милиционеров возбуждено по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - "Получение взятки, соединенное с вымогательством".

В качестве наказания данная статья УК предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Один из подследственных - сотрудник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков - на период проведения следствия арестован судом. Со второго, посредничавшего при получении взятки сотрудника уголовного розыска, взята подписка о невыезде.

Ведется следствие.