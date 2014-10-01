В Киевском медуниверситете протестуют против возможного возвращения бывшего ректора

Об этом заявил глава студенческого объединения «СТУДДОВІРА» Василий Гилюк на пресс-конференции.

«Какими бы ни были решения судов, нога Москаленко не переступит порог Университета. Мы этого человека видеть не хотим. Я обращаюсь к Борису Ивановичу Гулько, руководителю Высшего специализированного суда Украины. Мы будем внимательно и детально следить за решениями этого суда. Мы очень надеемся на честное и справедливое решение именем свободной и независимой Украины», - подчеркнул Гилюк.

По словам действующего, законно избранного коллективом ректора Киевского медицинского университета им. Богомольца Екатерины Амосовой, в данный момент Москаленко через Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и криминальных дел, пытается восстановиться в должности ректора.

«Уже один раз Виталию Москаленко помог скандально известный Печерский суд восстановиться в должности. Мы обжаловали это решение в Аппеляционном суде. Но сегодня Москаленко пытается восстановиться в должности уже через кассационную инстанцию», - подчеркнула Амосова. - Для большинства людей Майдана и выборы нового Президента были надеждой на изменение прежней системы. Именно желание перемен к лучшему стали первопричиной того, что в Киевском медуниверситете было проведено законное и легитимное избрание нового ректора».

По словам Амосовой, «проверки, которые были проведены, показывают грандиозные злоупотребления прежним руководителем университета – от растрат университетского имущества до откровенного хищения материальных ценностей университета».

«Свое избрание ректором я расценивала не как какой-то подарок судьбы или поблажку, а как огромную ответственность перед тысячами студентов и преподавателями, уставшими жить в постоянной системе коррупции и поборов. И мы готовы и будем бороться за наш Университет», - заявила Амосова.