Трудоспособным переселенцам будут выплачивать 442 гривни помощи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы начали процесс регистрации переселенцев, чтобы мы четко знали, кто, где и в каких условиях проживает. Мы принимаем решение оказать государственную помощь на шестимесячный период этим лицам. Люди не имеют ни жилья, ни работы, люди лишились всего", – отметил он.

В частности, помощь должна составить 442 гривни для трудоспособных переселенцев и 884 - для нетрудоспособных.

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"Какую модель предлагает правительство? На каждого нетрудоспособного в месяц помощь 884 грн. На каждого работоспособного – помощь 50% от 884 грн – это 442 грн. В том случае, если человек хочет получать государственную помощь, он должна прийти в центр занятости, стать на учет с целью получения работы. Хотите, чтобы государство помогало, – ищи и получай работу. В целом на семью цифра - не более 2 тыс. 400 грн. И это в том случае, если человек ищет работу и готов обеспечивать семью. Кто не становится на учет, тому государство не может помогать», - сказал Яценюк.

При этом он отметил, что финансирование начнется сразу же, как только будет проведена регистрация лиц.

«Что касается объема финансирования. У нас каждый день новые расходы - доходов все меньше, а расходов все больше. Как только мы проведем процедуру регистрации перемещенных лиц и назначим выплаты, у нас есть договоренность с западными партнерами, мы получим донорскую помощь. Зарегистрировали, начали платить – и иностранные доноры дадут нам возможность компенсировать расходы государственного бюджета на выплату временно перемещенным лицам», - сказал Яценюк.