Миттал хочет ”выжать” из Криворожстали в полтора раза больше

Рабочая группа Министерства промышленной политики Украины рассматривает предложения ОАО “АрселорМиттал Кривой Рог” по реконструкции металлургического комбината.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель министра промышленной политики Сергей ГРИЩЕНКО.

По его словам, проектом реконструкции меткомбината предполагается увеличение выплавки стали в полтора раза - до 12 млн. тонн в год (по итогам 2007 года ОАО “АрселорМиттал Кривой Рог” произвело 8,1 млн. тонн стали - УНИАН).

С.ГРИЩЕНКО также сообщил, что в течение двух месяцев рабочая группа рассмотрит предложения “АрселорМиттал” и примет решение.

“Это очень серьезный вопрос, поскольку предложения по реконструкции предприятия связаны с условиями договора купли-продажи «Криворожстали», а все прекрасно знают, как серьезно правительство относится к выполнению условий этого договора”, - добавил заместитель министра.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакет акций ОАО КГМК «Криворожсталь».

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине и специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции.

До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.

18 июля 2006 г. компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня Arcelor Mittal является мировым лидером металлургической отрасли, работая более чем в 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.