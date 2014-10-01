Названы самые благоприятные страны для жизни пенсионеров
Норвегия, Швеция и Швейцария признаны самыми благоприятными странами для жизни пожилых людей.
Об этом свидетельствуют результаты рейтинга Global AgeWatch Index-2014, составленного международной благотворительной организацией HelpAge International при поддержке ООН, передает "Сегодня".
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В этом рейтинге, который оценивает уровень жизни людей преклонного возраста Украина опустилась с 66-го на 82-е место, уступив одну позицию Гане и обогнав на один пункт Марокко. Данный показатель является худшим среди стран Восточной Европы.
Согласно рейтингу, существенно ухудшились возможности и показатели здоровья пожилых украинцев.
Топ наиболее благоприятных стран для пожилых людей выглядит так:
Норвегия;
Швеция;
Швейцария;
Канада;
Германия;
Нидерланды;
Исландия;
США;
Япония;
Новая Зеландия.
В двадцатке появились 2 новичка – Израиль (18-й) и Эстония (20-я).
Первые 20 стран отличаются высоким ВВП на душу населения, значительным уровнем пенсионного обеспечения, высокой обеспеченностью медицинскими услугами и наличием поддерживающей социальной среды. В этих странах тема старения часто обсуждается в дебатах и государственной политике, так как доля пожилых людей очень заметна (от 18% в Исландии до 32% в Японии).
Из вошедших в рейтинг стран бывшего СССР самую высокую строчку после вошедшей в топ-20 Эстонии занимает Грузия (28), затем следуют Латвия (35), Армения (40), Киргизия (49), Литва (60), Таджикистан (61), Белоруссия (64) и Молдавия (74-е место).
Самой худшей страной для пожилых людей признан Афганистан (96).
Всего в рейтинге 96 государств, при этом исследование охватывает 89% от числа пожилых людей в мире.