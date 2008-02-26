Под Днепропетровском неизвестные обстреляли поезд

24 февраля возле входного сигнала светофора станции «Встречный» (Днепропетровск) неизвестные лица обстреляли локомотив грузового поезда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Приднепровской железной дороги. Вследствие разбойного нападения было разбито боковое стекло второй секции тепловоза. Никто из локомотивной бригады не пострадал. Милиция разыскивает злоумышленников.

Пресс-служба также сообщает об инциденте, произошедшем вчера, 25 февраля, на станции «Чистенькая» Приднепровской железной дороги (Крым).

Машинист поезда №39 сообщением «Киев-Севастополь» в 04 час. 46 мин. был вынужден применить экстренное торможение, увидев кучу щебня на рельсах. Через 15 минут неизвестными лицами были выведены из строя четыре маневренных светофора станции и несанкционировано взяты на закладки два стрелочных перевода.

Пресс-служба Приднепровской железной дороги подчеркивает, что действия злоумышленников угрожают безопасности движения и жизни граждан.