В Киевском зоопарке за год погибли 140 животных!

За 2007 год в Киевском зоопарке погибло 140 животных, из которых 55 – это млекопитающие, которые являются ценными видами животных.

Об этом сообщила сегодня на брифинге генеральный директор КП «Киевский зоопарк» Светлана БЕРЗИНА. По ее словам, из 55 млекопитающих большей частью были обезьяны. Что же касается остальных 85 умерших животных, С.БЕРЗИНА сказала, что это не особо ценные виды, такие как грызуны, рептилии, ужи. С.БЕРЗИНА отметила, что, говоря о смерти животных, необходимо учитывать ряд факторов. По ее словам, в Киевском зоопарке «старая» коллекция животных, и это является основным фактором смерти на сегодняшний день. Ценные и новые виды животных давно не завозятся, и это она объясняет тем, что пока не созданы соответствующие условия для их содержания.

Среди других факторов, по словам С.БЕРЗИНОЙ, также то, что в зоопарк попадают больные животные и диагностировать их заболевания сложно, особенно если это хищные животные; также в зоопарк привозятся цирковые (отработанные) животные доживать свой век. С.БЕРЗИНА сказала, что нарушений обращения или содержания животных в зоопарке нет. «Основываясь на той документации, которую я проанализировала, это является природной смертью, которая включает и содержание, и кормление, и болезни животного, и откуда оно взялось, и все вместе взятое», - прокомментировала смертность прошлого года в зоопарке С.БЕРЗИНА.

В свою очередь ее слова подтвердила присутствующая на брифинге заместитель главы КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ, которая сообщила, что согласно статистике за последние 10 лет количество смертей животных в столичном зоопарке не увеличивается.

«Это нормальный природный процесс», - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ, в то же время не исключив, что возможно есть отдельные случаи, которые могут отдельно расследоваться. В тоже время она отметила, что умершие животные всегда отвозятся на экспертизу, установление причин смерти, в независимую лабораторию, и как правило это Академия аграрных наук. В случае, если есть какие-то разногласия у экспертов, то согласно с законодательством над установлением причин смерти работает специально созданная комиссия в каждом отдельном случае.

Относительно того, будут ли в ближайшее время для зоопарка Киева приобретены какие-то новые виды животных, С.БЕРЗИНА сообщила, что пока таких планов нет, поскольку сейчас решается вопрос с созданием в зоопарке нормальных условий для содержания животных, и лишь после этого будут наработаны планы по обновлению коллекции животных.

«Я в своей деятельности всегда опираюсь на мнение профессионалов. Мы это решение (приобретение новых видов животных) будем коллегиально обсуждать, привлекать представителей науки, общественных организаций. Для меня приоритет – это возможность создать этому животному необходимые условия его здесь содержания», - сказала С.БЕРЗИНА.

На брифинге также сообщили, что в ближайшее время будет создана комиссия специалистов с привлечением независимых ветеринаров для исследования состояния здоровья всех животных Киевского зоопарка, которые есть на сегодняшний день.