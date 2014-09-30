Православные сегодня отмечают День Веры, Надежды и Любови

Сегодня православные отмечают День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Во II веке, в царствование императора Адриана (117-138 гг.) в Риме жила вдова София (имя София значит премудрость). У нее были три дочери, носившие имена главных христианских добродетелей: Вера, Надежда и Любовь. Будучи глубоко верующей христианкой, София воспитала дочерей в любви к Богу, уча не привязываться к земным благам. Слух о принадлежности к христианству этого семейства дошел до императора, и он пожелал лично увидеть трех сестер и воспитавшую их мать. Все четверо предстали перед императором и безбоязненно исповедали веру во Христа.

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Император отослал их к одной женщине, которой приказал убедить их отречься от веры. Однако все доводы языческой наставницы оказались напрасными, и сестры-христианки не изменили своих убеждений. Тогда их снова привели к императору Адриану, и он стал настойчиво требовать, чтобы они принесли жертву языческим богам. Но девочки с негодованием отвергли его приказ.

Тогда разгневанный Адриан велел предать детей различным пыткам, после чего их убили.

Святую Софию не подвергли телесным мучениям, но обрекли ее на еще более сильные душевные мучения от разлуки с замученными детьми. Страдалица погребла останки своих дочерей и два дня не отходила от их могилы. На третий София умерла.

Святая София вместе с дочерьми причислена Церковью к лику святых.

Пострадали они в 137 году. Старшей, Вере, тогда было 12 лет, второй, Надежде, - 10, а младшей, Любови, - лишь 9 лет. Мощи святых мучениц с 777 года покоятся в Эльзасе, в церкви Эшо.