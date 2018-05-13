Литвинова сняла фильм о Земфире на украинский манер

Вчера в Киеве состоялась презентация первого на постсоветском пространстве музыкального фильма «зеленый театр в Земфире». Главная героиня фильма – неповторимая и культовая рок-певица Земфира. Режиссером ленты стала ее подруга – неординарная актриса Рената Литвинова.

Честно говоря, тяжело писать о презентации «Зеленого театр в Земфире», потому что впечатления перед тем были испакощены организацией показа.

Хотелось спокойно посмотреть фильм, без так называемой киевской VIP-публики. Однако за счет Земфири попиариться посходилися множество мелких артистов и гламурных гейчиков, которые только то и делали, что мелькали перед камерами, чтобы хоть кто-то их заметил. Это, например, певица Галлина - экс-жена депутата Горбаля, девичьи группы «Алиби» и «Армия». Телеведущий по имени Дивеев-Церковный начал выводить в люди новую светскую львицу, нынешнюю победительницу конкурса «мисс Украина-Вселенная» Элеонору Масалаб.

Все они пришли на презентацию как большие почитатели Земфиры, но большинство из них даже не знало ее песен. Та же красавица Элеонора, чтобы назвать хоть какую-то свою любимую песню Земфиры обращалась за помощью к телеведущему.

– Какая моя любимая песня?

– Ну, какие там есть? О, вспомнил! «Вороны-москвички» (кстати, песня о воронах называется «Ариведерче»).

О Земфире и Ренате говорят, что между ними роман. Возможно, но им обоим было явно неприятно видеть возле себя массу ярко выраженных геев и весь этот, с позволения сказать, гламур. Земфира со злостью бросила куртку охраннику, а Рената аж глаза вытаращила, наблюдая за тусовкой... Потому запланированного брифинга журналисты не дождались, нам пришлось удовлетвориться короткими комментариями перед самим показом.

Земфира настолько похудела, что стала похожа на подростка, но вид имеет здоровый и бодрый. Литвинова в последнее время появляется перед публикой в черном, так было и в этот раз, контраста добавляла ярко-красная помада на ее губах.

– Здраствуйте! Я очень счастлива находиться в вашем городе. Очень люблю Киев, очень люблю киевлян. А именно – Дмитрия Шурова, его жену и его сына – так люблю! А теперь скажет Земфира.

– Добрый вечер! В последнее время бываю на родине Шурова чаще, чем на своей. Этот фильм имеет ярко выраженный украинско-российский характер, потому что студия, которая занималась его производством, – украинская контора. Человек, который выступил с идеей этого фильма, – украинец, живет и работает в Киеве. В моем коллективе около 12 человек, по-моему, ровно треть – граждане Украины. И вообще я не вижу ни одной причины, чтобы эта премьера не удалась.

Литвинова еще добавила своим неповторимым тоном:

– Не пиратьте (то есть не снимайте фильм без разрешения. – Авт.), не оббирайте нас! Тем более вы на пороге в ЕС, не нарушайте законы!

В фильме также снялся экс-участник группы «Океан Ельзы» и теперешний участник англоязычной группы «Эстетик Эдьюкейшн» Дмитрий Шуров, который часто играет на Земфириных концертах.

– Я очень счастлив стоять на одном полу с этими двумя выдающимися девушками, – говорит Дмитрий. – Этот фильм – это как мост между двумя странами. Я рад, что украинцы его увидят.

Всех пригласили занять свои места.

В целом «Зеленый театр в Земфире» тяжело назвать музыкальным фильмом, потому что у любого фильма, даже музыкального, есть сюжет. Здесь как такового сюжета нет, я бы сказала, что это просто один из концертов Земфиры с элементами интервью, которое берет Литвинова у своей подруги Земфиры.

При всем уважении и любви к Ренате должен, однако, признать, что талантливой режиссерской работы в фильме не наблюдается. Разве что в самом начале фильма: по экрану эффектно «расплываются» большие капли дождя, Земфиру изменяют дождевые тучи.

Многие сказали, что этот фильм о Земфире очень похож на ленту «В кровати с Мадонной», но то был настоящий фильм, а это даже «не жалкое подобие».

Но в любом случае в фильме чувствуется большая любовь режиссера к своему герою. Эта любовь передается и зрителю: моя коллега даже несколько раз всплакнула...

В ленте Литвинова берет у подруги достаточно откровенное интервью. Земфира и в самом деле еще никогда не была такой открытой. Певица признается, что часто собой не довольна, не довольна своими музыкантами, даже своей публикой на концертах, потому что «они могли бы быть намного более активными». Она часто влюбляется, и это ей нравится, чаще всего у музыкантов. Для нее внешность не суть важна, она влюбляется в талант. Ей не нравятся «гладкие и блестящие, правильные, модельные» лица, потому что они ей все сливаются в одно. И она сама не хочет всем нравиться. Старения не боится.

– Старение меня не жжет, я с годами только красиве становлюсь...

Из интервью становится понятно, что Земфира живет одна, и ей не нужен никто из людей. У нее есть рыбки, ей с ними хорошо, потому что они молчат. Певица выдерживает паузу, потом говорит, что интервью выходит какое-то «тупое».

После этих слов зал просто взорвался смехом, зрителей вообще разселили слова Земфиры – такой взгляд на разные вещи не часто услышишь. Как раз после «рыбок» моя подруга заплакала, у меня тоже стали в глазах слезы.

– В чем смысл жизни? – спрашивает режиссер свою героиню.

– Ты что, из ума съехала?! Перестань! А ты знаешь, в чем?

– Я его ищу?

– Вот и ищи. Когда найдешь, скажешь.

Аудитории эти слова понравились еще больше.

– Я сама себе самый большой критик. Потому мне смешно читать критические заметки, они не могут меня зацепить, они не могут критиковать меня больше, чем я себя сама. Только время, только оно нас рассудит. Других шансов нет, чтобы узнать правду. Очень важно по-дож-да-ть. Вот почему я просила потерпеть: дождаться и посмотреть. Я знаю, кто я. Я знаю, что я на своем месте, я в этом уверена. И в этом моя наибольшая правда и сила. И я буду петь очень долго!

...На премьеру пожаловал также народный депутат, лидер группы «Океан Ельзы» Слава Вакарчук с такой себе Лялей Фонаревой. Эта пара чрезвычайно редко появляется на светских вечеринках, потому Слава как можно быстрее пытался убежать от журналистов, а Ляля вообще исчезла. Однако депутат пощеголял тем, что они с группой тоже что-то делают.

– Дмитрий Шуров, – говорит бывший коллега непревзойденного клавишника, – до сих пор остается одним из моих любимых музыкантов. Я счастлив, что я с ним работал, и надеюсь, что это не в последний раз.

– Как вам фильм?

– Мне понравилась атмосфера. Я почувствовал себя фактически частью этого процесса, для меня такая обстановка – привычная вещь, я по ней соскучился. Мы сейчас ежедневно занимаемся новым проектом, достаточно интересным. Я был три часа на репетиции, а пришел сюда, и впечатление такое, как будто ничего не происходило, я восстановил силы.

– У иностранных исполнителей таких DVD-дисков десятки, а почему у нас делают на этом такой ажиотаж? – спрашивает кто-то Вакарчука.

– Вы смотрите не на форму, а на содержание! Это не концертное DVD – это фильм о Земфире. Вы поняли ее лучше, чем знали к этому.

– Не захотелось ли, чтобы и с вами что-то подобное сделали? – спросила я.

– Каждому свое, – по-философски ответил Слава.

– А вы общались с Земфирой?

– Еще успею, не переживайте! – пренебрежительно бросил кому-то из журналистов депутат и в прямом смысле слова побежал к выходу.

В конце, хотелось бы добавить, что место для презентации фильма – кинотеатр “Киев” – было выбрано не лучшее. Сервис в кинотеатре явно не дорос (даже гардероб в нем работает как-то не по-человечески, не говоря о выучке персонала) до таких мероприятий.

Ксеня Лесив