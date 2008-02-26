Суд читает обвинительное заключение ”скныловским” генералам

Сегодня в Военном апелляционном Центрального региона началось оглашение обвинительного заключения в отношении трех бывших генералов ВВС Украины Виктора СТРЕЛЬНИКОВА, Александра ВОЛОШЕНКО, Владимира АЛЕКСЕЕВА и нынешнего первого заместителя командующего Воздушными силами Сергея ОНИЩЕНКО, причастных к организации Скныловского авиашоу, во время которого в результате падения самолета Су-27 в 2002 году погибли 77 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, в материалах обвинительного заключения, в частности, отмечается, что, кроме нарушений, которые были допущены пилотами при выполнении фигур высшего пилотажа, есть совокупность нарушений в подготовке к демонстрационным полетам и служебная халатность должностных лиц. В частности, «правовых оснований для празднования 60-й годовщины 14-го авиакорпуса не было». Как поясняется в материалах заключения, в соответствии с существующими нормативно-правовыми актами, государственным предприятиям, ведомствам, учреждениям, организациям запрещено проводить массовые мероприятия по случаю очередной годовщины раньше, чем через 25 лет с целью сохранения бюджетных средств. Тем не менее, как указывается в заключении, командующий на то время 14-м авиакорпусом С.ОНИЩЕНКО в апреле 2002 года принял решение отпраздновать 60-ю годовщину со дня образования корпуса и включить в программу мероприятий демонстрационные полеты на малой высоте с использованием фигур высшего пилотажа, в частности на самолете Су-27УБ. Об этом 23 апреля того же года он издал соответствующий приказ о создании организационного комитета по подготовке к празднику и телеграммой известил на то время командующего ВВС Украины В.СТРЕЛЬНИКОВА.

В свою очередь, В.СТРЕЛЬНИКОВ, зная о существующих нормативных документах, «не запретил С.ОНИЩЕНКО празднование «надуманной» годовщины». Вместо этого издал распоряжение подготовиться к проведению праздника. В материалах заключения отмечается, что при этом должностные лица знали, что для демонстрационных полетов «нормативной базы в Украине не существует», а потому ограничились распоряжениями, а не организацией работы, в частности, по разработке нормативных документов, регламентирующих проведение демонстрационных полетов. Кроме того, должностные лица не контролировали подготовку экипажа к такому роду мероприятий. В первую очередь, пилотам не были доведены размеры пилотажной зоны, а незадолго до непосредственно праздника С.ОНИЩЕНКО отменил генеральную репетицию запланированного шоу на аэродроме «Скнылив», в том числе и с использованием самолета Су-27. О своем решении С.ОНИЩЕНКО проинформировал В.АЛЕКСЕЕВА и А.ВОЛОШЕНКО, которые согласились с ним.

В то же время, каких-либо документов, подтверждающих проведение с летчиками Су-27 ЕГОРОВЫМ и ТОПОНАРЕМ штурманской подготовки, не выявлено. Также не разрабатывалась специальная программа полета для экипажа; а репетиция демонстрационного полета проходила только один раз.

Вместе с тем, должностные лица не проверили соблюдение правил безопасности в районе Скныловского аэродрома и зоны пилотирования; не довели до населения, в частности зрителей, информацию о возможной опасности и риске. В результате, недостаточно подготовленный экипаж самолета начал выполнять фигуры высшего пилотажа непосредственно над аэродромом вблизи к расположению людей, и при выполнении третьей фигуры пилотажа (косой петли с поворотом) пилоты допустили ошибку, в результате которой самолет столкнулся с бетонным покрытием аэродрома и стал продвигаться в направлении зрителей.

Как отметил в беседе с журналистами адвокат В.СТРЕЛЬНИКОВА Василий ДИДЕНКО, учитывая то, что обвинительное заключение содержится почти на 500 страницах в четырех томах, его оглашение может растянуться на несколько дней.

Как сообщал УНИАН, 27 июля 2002 года на военном аэродроме Скнылов в результате падения самолета Су-27 погибли 77 человек, в частности 28 детей. Еще 500 человек признаны судом пострадавшими.

24 июня 2005 года Военный апелляционный суд Центрального региона во Львове объявил приговор шести летчикам.

На данное время наказание в тюрьме отбывает только пилот Владимир ТОПОНАРЬ.

Уголовные дела в отношении четырех генералов Генеральная прокуратура выделила в отдельное производство.

25 февраля Военный апелляционный суд Центрального региона начал рассмотрение уголовного дела по обвинению четырех генералов ВВС Украины, причастных к организации авиашоу на Скныловском аэродроме: первого заместителя главнокомандующего Военно-воздушных сил С.ОНИЩЕНКО, бывшего главнокомандующего ВВС генерал-полковника запаса В.СТРЕЛЬНИКОВА, бывшего заместителя главнокомандующего ВВС по боевой подготовке генерал-лейтенанта запаса А.ВОЛОШЕНКО и бывшего заместителя начальника по боевой подготовке генерал-майора запаса В.АЛЕКСЕЕВА.