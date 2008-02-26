Ющенко проводит совещание с тремя сотнями людей

Под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО началось совещание по вопросам обеспечения функционирования и развития образования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, главная тема мероприятия – повышение эффективности мероприятий, направленных на развитие образования в Украине, и создание условий для обеспечения доступа граждан к качественному образованию.

Планируется, что участники совещания рассмотрят пакет актуальных вопросов области просвещения. Среди них: повышение уровня охватывания детей дошкольным образованием и возобновление сети соответствующих заведений на селе; реализация шагов для обеспечения учебных заведений педагогами, повышение уровня их профессиональной подготовки и социальной защиты; обеспечение издания учебников для общеобразовательных заведений, в частности для школ с языками обучения национальных меньшинств.

В повестке дня также такие темы как завершение компьютеризации и информатизации школ; организация регулярной бесплатной перевозки учеников к местам учебы и домой; улучшение условий учебы и воспитания детей.

Отдельное внимание участники совещания уделят внедрению на общенациональном уровне внешнего тестирования для всех выпускников, желающих поступить в высшие учебные заведения.

В совещании принимают участие почти 300 человек, среди которых глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА, вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК, заместитель главы Секретариата Президента Украины – представитель Президента в Верховной Раде Оксана СЛЮСАРЕНКО, председатель комитета ВР по вопросам науки и образования Владимир ПОЛОХАЛО, председатель бюджетного комитета парламента Николай ДЕРКАЧ, президент НАНУ Борис ПАТОН, президент АПН Василий КРЕМЕНЬ, председатели ОГА, руководство Киевской и Севастопольской горгосадминистраций, председатель Совета Министров Крыма Виктор ПЛАКИДА, руководители областных управлений образования, общеобразовательных и высших учебных заведений, учителя и преподаватели, представители просветительских общественных организаций.