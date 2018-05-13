Чем занимаются украинские спецназы?

Всплеск общественного интереса к спецотряду ГАИ “Кобра” и дебаты относительно его расформирования вызвал наш интерес к другим спецподразделениям в украинских силовых структурах.

Мы насчитали по меньшей мере два десятка “государственных” спецотрядов. Пять – в структуре МВД, один, “Альфа”, – в структуре СБУ и еще четырнадцать – относящихся к Внутренним войскам Украины. Они создавались главным образом для “борьбы с терроризмом” и “проведения силовых операций по задержанию преступников”. Интересно, что есть специализированные отряды наподобие “морских котиков”, в компетенции которых проведение операций по обезвреживанию преступников и террористов на воде, горнострелковые отряды (“Лаванда”), призванные бороться с террористами в горах.

О том, стоит ли расформировывать “гаишную” “Кобру”, из-за которой разгорелся всеукраинский скандал, занимаются ли украинские отряды специального назначения еще чем-то, кроме “крышевания” бизнеса и какой должна быть оптимальная система функционирования отрядов специального назначения, мы беседуем с Сергеем Мищенко, народным депутатом Украины, генерал-майором юстиции, председателем парламентского комитета по правовой политике.

Сергей Григорьевич, многие считают, что Луценко прав, и “Кобру” действительно стоит расформировать... А я не согласен... Из-за одной паршивой овцы, которая сделала пальцем плохую вещь, страдает все подразделение. Я думаю, не стоит расформировывать целый отряд. Хотим мы того или нет, но ГАИ нужно особое подразделение быстрого реагирования. Ну переведут “Кобру” в другой статус, назовут ее, например, “департамент оперативного реагирования”. И какой смысл? Можно совершенствовать работу подразделения, ставить ему другие задачи. У нас на дорогах “беспредел”, и, как по мне, такой отряд должен обеспечивать моментальное реагирование на криминогенные ситуации на дорогах.

А зачем это спецподразделение, если у ГАИ нет достаточно полномочий для задержания преступников на дороге или охраны международных делегаций? Ну, уже создана “Кобра”, с ее собственным бюджетом. Если хотите, переведите их в ГАИ, создайте отдел оперативного реагирования. Замените одно другим, и всем будут, как о подвиге, рассказывать о том, как мы ликвидировали “Кобру”.

Значит “Кобра”, кроме демонстрации среднего пальца и крышевания автокраж, умеет еще и преступников догонять? Может, вспомните, какой-то героический поступок? Это самая большая проблема. Ни одно из наших подразделений не умеет рассказывать о своих достижениях. Они не умеют рекламировать свою деятельность, они абсолютно ошибочно отмежевались от прессы. Журналисты их не знают, но когда их начинают бить, то это охотно освещается. А я скажу: там есть проблемы, там половину людей стоит разогнать. Но есть нормальные люди, которые умеют хорошо работать.

Специалисты говорят, что наши спецотряды создавались так. Приходит в силовую структуру новый генерал, хочет обставить какой-то бизнес и создает спецотряд. Государственные спецподразделения таким образом формировали “рынок крышевания” для разных, не всегда, легальных видов бизнеса... Не знаю, кто эти генералы. Наши спецотряды качественно исполняют свои должностные обязанности. На Западе есть также специализация подразделений. Те, кто плавает, как “морские котики”, не ловят бандитов по горам – как сотрудники “Лаванды”. В Украине нет террористических актов не только потому, что мы такая миролюбивая страна. А потому, что наши спецподразделения умеют предотвращать их, обнаруживать, обезвреживать преступников. При этом не все можно обнародовать. В конце концов, сделайте запрос, пусть вам их пресс-службы покажут статистику, выявление каналов торговли оружием, предотвращение террористических актов.

Вы считаете, что это нормально, когда спецотряды формируются по территориальному признаку: “Ягуар” – в Виннице, “Гепард” – в Запорожье, “Тигр” – под Феодосией... Нет, это ненормально. Но это значит, что спецподразделения создаются ради крышевания нелегальных видов бизнеса. Хотя бывает, что члены спецотряда используют свой статус в личных целях. Наверно, выполняют какие-то заказы. Но это не проблема спецподразделений, а проблема тех, кто дает им заказ и приказы. У нас хватает корыстных чиновников, заботящихся в первую очередь о себе, но мы же из-за этого не предлагаем расформировать органы власти.

У работников “Беркута” официальная зарплата 470 гривен. Как поверить в честность бойцов, чья зарплата меньше ста долларов? Хочешь – не хочешь, будешь защищать Генпрокуратуру от вновь назначенного прокурора, чтобы прибавку к зарплате получить... Относительно зарплаты... “Беркут” охраняет людей, которые дополнительно проплачивают им их услуги.

Но что там говорить... Ездят по городу джипы “Беркута”, задерживают людей, перебирая часть полномочий ГАИ, провоцируют их на какие-то действия, а затем забирают в милицию. Те же молодые люди, “мажоры”, которые, может, и не виноваты ни в чем, и, чтобы не сидеть в милиции, “договариваются”, платят на месте.

И это тоже способ зарабатывания денег в спецотрядах. К сожалению... Но это не причина, чтобы расформировывать “Беркут”. Мы же не можем ликвидировать суд из-за того, что судьи берут взятки.

Есть еще спецподразделение в УБОПе – отряд “Сокол”... Когда я работал на прокурорско-следственных должностях, то я за ними наблюдал. Много бандитов обезвредили именно бойцы УБОПа. Не знаю, помните ли вы, когда в Украине было бандформирование, которое на танке ездило и на полигонах устраивало шоу. Кто его ликвидировал? УБОП.

В Белой Церкви, в Василькове в 90-х годах обезвредили банды. Банды Кисиля, Черепа, Фашиста, Савлохова обезвредил УБОП. Были времена, когда по Киеву братки ходили не стесняясь, не скрывая, так сказать, статуса, УБОП тогда чистил город.

Хорошо, будем считать, что “Сокол” Вы отмазали. А о “Титане” что скажете? Ну, они охраняют депутатов, министров...

А также подакцизные товары...

Да, и подакцизные товары, если есть такое задание. В действительности, молодых ребят, готовых рисковать жизнью, руководство, высшие чиновники, ставят в условия, когда им приходится заниматься чем-то либо комичным либо, скажем так, недостойным. У нас есть спецотряды, которыми мы можем гордиться. “Альфа”, спецподразделение СБУ, – это просто элита. Это лучшее спецподразделение Украины. Их операции секретны. Думаю, все, что связано с наркотраффиками, торговлей оружием, людьми, обезвреживает “Альфа”. Андрей Кожемякин (бывший заместитель председателя СБУ, – Авт.) мог бы рассказать подробнее. Кожемякин, заместитель председателя фракции БЮТ, кажется, начинал служить у “морских котиков”.

О “морских котиках”... Скажите, а что, терроризм на воде это актуально для Украины? Учитывая, что Турция недалеко, а границы прозрачны, все нужно уметь...

Очевидно, нашим спецподразделениям стоит понять, что заботиться о чести, а прежде всего – о репутации не менее важно, чем уметь кого-то там обезвредить... Согласен, но это вопрос не к тем, кто непосредственно “обезвреживает”, а тех, кто ими руководит.

Беседовала Маша Мищенко