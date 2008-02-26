Мостострой и The Sun Land Group Corp. подписали соглашение на $7 миллиардов

Украинское ОАО “Мостострой” и американская компания The Sun Land Group Corp. подписали соглашение о мостостроительстве в Украине на общую сумму в 7 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, подписание соглашения о финансовой помощи и управлении проектами по строительству мостов в Украине состоялось сегодня в Париже между президентом The Sun Land Group Corp. Жозе Даниелем МЕХИА и председателем наблюдательного совета ОАО “Мостострой” Владимиром ПРОДИВУСОМ.

На церемонии подписания соглашения также присутствовал председатель Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финала чемпионата Европы по футболу 2012 года Евгений Червоненко.

В пресс-релизе по случаю подписания соглашения отмечается, что этот проект станет первой фазой массивного проекта строительства автомагистралей в Украине в канун проведения финала Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

“Sun Land сможет помочь в привлечении международных кредитных ресурсов для украинского правительства, что даст возможность “Мостострою” быстро завершить массивное строительство мостов”, - заявил по этому поводу Ж.Д.МЕХИА.

В пресс-релизе также говорится, что это соглашение является лишь одним из шагов американской компании, направленных на создание международного консорциума по строительству и кредитованию для достижения целей договора компании с украинским правительством.

В свою очередь В.ПРОДИВУС в интервью УНИАН отметил, что этот контракт является самым большим в истории деятельности компании.

“Для “Мостостроя” – это очень важный шаг в развитии не только в Украине, но и в мире”, - сказал он, отметив, что подписание этого контракта даст возможность украинской компании сотрудничать с The Sun Land Group Corp. в строительстве угольного порта в Колумбии и причала в Доминиканской Республике.

*** The Sun Land Group Corp. – американская компания, которая с 1993 года занимается вопросами финансовой помощи, управления проектами, осуществлением экспертиз по развитию инфраструктуры стран во всем мире. Среди партнеров компании – Florida Export Finance Corporation, которая является партнером во Флориде американского Export-Import Bank.

ОАО “Мостострой” – лидер украинского рынка мостостроения. Сейчас компания строит Подольский мостовой переход в Киеве и автотранспортную магистраль в Запорожье.