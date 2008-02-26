Завтра в Киеве будет 16° тепла

Завтра в Украине погода будет сухой и теплой.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 27 февраля в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, только днем в западных областях, а вечером – местами в северных возможен небольшой дождь. Ветер будет юго-западным, 7-12 м/с, ночью в западной части, днем в Украине порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, в восточных областях, Приазовье и в степной части Крыма 0-5° мороза; днем 11-16° тепла, на востоке и крайнем западе страны +8-10°.

28 февраля синоптики прогнозируют переменную облачность, местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя (ночью в Крыму, днем в западных областях – без осадков).

29 февраля – без осадков, только днем в западных областях небольшой дождь, в Карпатах – с мокрым снегом.

Ветер будет преобладать западный, северо-западный, 7-12 м/с, 28 февраля в западных и северных областях местами ожидаются порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 28 февраля 0-5° тепла, 29 февраля – от 3° мороза до 2° тепла; днем 5-10° тепла, на юге – до +14°; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

1-2 марта в Украине пройдут дожди, в северной и восточной части – местами с мокрым снегом (днем 2 марта в северных областях – небольшие осадки), только 1 марта на юге, а ночью и на востоке без осадков.

Температура ночью 1 марта от 2° мороза до 4° тепла, 2 марта 1-7° тепла; днем 3-8° тепла, в южных областях, Крыму и в Закарпатье 7-12° тепла; в Карпатах – ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла.

В Киеве и Киевской области 27 февраля ожидается переменная облачность, без осадков, только вечером местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем – порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 11-16°.

28 февраля синоптики прогнозируют переменную облачность, местами небольшие осадки (преимущественно дождь), 29 февраля осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем 28 февраля – местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 28 февраля 0-5° тепла, 29 февраля от 3° мороза до 2° тепла; днем 5-10° тепла.

1-2 марта в столице и области временами пройдут дожди, местами с мокрым снегом (днем 2 марта – небольшие осадки). Температура ночью 1 марта от 2° мороза до 4° тепла, 2 марта 1-7° тепла; днем 3-8° тепла.