Прощай, Солотвино? (фоторепортаж)

Незаметно для общества, поду шумок выдачи сбережений, блокирования парламента и международных визитов первых лиц, происходит событие, которое может иметь судьбоносное значение для здоровья сотен тысяч граждан Украины.

Приходит в упадок Солотвино, уникальная лечебница, подземный комплекс соляных шах для аллергиков, астматиков и больных туберкулезом. Во времена Советского Союза Солотвино с его соляными шахтами было просто меккой для детей с упомянутыми болезнями. Солотвино было гордостью советской медицины. И каждый родитель знал, что в стране есть панацея от астмы и сопутствующих болезней детей аллергиков - Солотвино. Сюда съезжались дети со всех советских республик, сюда привозили заграничные медицинские делегации. А сегодня мы можем сухо констатировать: Солотвино обещает стать одним из самых позорных украинских поражений, свидетельством нашей недальновидности и бесхозяйственности.

Не будем анализировать, кто первый урезал финансирование этому комплексу, не будем вычислять, кто не сумел позаботиться о сохранении комплекса после наводнения на Закарпатье. Кто не сумел оценить «соляной курорт», историческое место и месторождение соли, которое считалось самым большим в Западной Европе. Трудно вспомнить, когда тут появились первые карстовые провалы, но сегодня МЧС информирует, что в Солотвино появилось пять новых карстовых провалов радиусом четыре метра. За прошлый год в отдельных местах провалы увеличились в десять раз. Теперь процессы угрожают не только солевым рудникам, но и самому селу.

У разных министерств появились разные мнения, что делать с Солотвино. Министерство аграрной политики предложило законсервивать солевые рудники. (Трудно понять, как то, что нужно спасать, можно «законсервировать»). Министр чрезвычайных ситуаций Владимир Шандра был более встревожен: нужен срочный комплекс мер, чтобы приостановить разрушительные процессы.

Мы с вами еще станем свидетелями гибели или реанимации этого соляного комплекса с шахтами и озерами. В этой ситуации думается не о людях, правительство сумеет переселить восемь тысяч человек в безопасное место.

Жалко этот удивительный старинный поселок в предгорье Карпат, жалко больницу, озера. Моя подруга из Москвы, когда у ребенка случился приступ астмы, перезвонила в Солотвино, спросила можно ли приехать летом. «Приезжайте сейчас, - ответили ей в клинике, - Во-первых очень нужны деньги, во-вторых, неизвестно останется ли тут что-то к лету».

Марина Лаптева

Фото Дмитрия Куприяна /УНИАН