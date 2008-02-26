Украине и Польше осталось согласовать один пункт

В Министерстве иностранных дел Украины надеются, что до конца февраля будет окончательно согласован проект соглашения о малом приграничном движении между Украиной и Польшей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге во вторник руководитель пресс-службы МИД Василий КИРИЛИЧ.

«Мы ожидаем, что в ближайшие дни, до конца февраля, делегация МИД Украины отправится в Варшаву для окончательного согласования проекта соглашений», - сказал он.

По словам В.КИРИЛИЧА, проект соглашения согласован за исключением одной статьи, предусматривающей порядок безотлагательного медицинского обеспечения граждан обеих сторон. По его словам, на сегодня эта статья дискутируется. Руководитель пресс-службы отметил, что польская сторона настаивает, чтобы вопрос безотлагательного медицинского обеспечения осуществлялся через бюджетные средства.

Отвечая на вопрос относительно возможного исключения Львова и Дрогобыча из 50-километровой зоны, В.КИРИЛИЧ отметил, что на сегодня этот вопрос также является предметом обсуждения.

«Но есть сигналы МИД Республики Польша, что Львов и Дрогобыч, как населенные пункты и города, стоящие на границе 50-километровой полосы, вызывают вопрос возможности и целесообразности отнесения их к так называемой 50-километровой полосе. Следовательно, они могут с точки зрения перспективы остаться вне этой нормы соглашения», - добавил он.