В порту Ильичевска буксир столкнулся с теплоходом

В Одесской области, в морском торговом порту Ильичевск, морской буксир “Аргус”, следовавший в бассейн №1 для швартовки теплохода “Себа М” (флаг Ливан) к причалу №21/22, вследствие отказа двигателя навалился на носовую часть теплохода ”Евантия” (флаг Мальта), который стоял у причала №19.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пострадавших, водотечи корпусов судна и буксира, угрозы судоходству и окружающей среде нет. ”Евантии” разрешено осуществлять загрузку. Создается комиссия для расследования данного случая. Ситуация находится под контролем Одесского морского координационного аварийно-спасательного центра МЧС.