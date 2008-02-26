Карпачева считает, что работникам СБУ мало платят

В. о. председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА считают необходимым принять новую редакцию Закона Украины "О Службе безопасности Украины".

Об этом шла речь во время их встречи в Службе безопасности Украины в понедельник, сообщили УНИАН в пресс-службе омбудсмена.

По информации пресс-службы, стороны продолжили обсуждение актуальных вопросов правового урегулирования деятельности отдела досудебного следствия СБУ, неуклонного соблюдения прав лиц, задержанных Службой безопасности Украины, и выполнения договоренностей, достигнутых на совещании 18 февраля этого года.

Руководитель СБУ проинформировал, что службой проработан проект нормативно-правового акта о временном держании задержанных Службой безопасности Украины лиц (со снятием грифа секретности) и передан в Минюст Украины для государственной регистрации. В.НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил об обновлении состава Общественного совета при СБУ и отметил готовность к углублению сотрудничества с Уполномоченным по правам человека.

Н.КАРПАЧЕВА сосредоточила внимание на важности вопросов как соблюдения прав человека работниками СБУ, так и улучшения их социальной защиты. Омбудсмен считает неоправданно низким денежное обеспечение сотрудников СБУ в условиях существенного (на 45 процентов) повышения с 1 февраля 2008 года заработной платы государственным служащим, работникам прокуратуры, таможенной службы, суда и органов местного самоуправления. Уполномоченный по правам человека поддержала позицию руководителя СБУ относительно необходимости принятия новой редакции Закона Украины "О Службе безопасности Украины", из которого нужно исключить несвойственные СБУ функции, в частности досудебного следствия, и предусмотреть надежные гарантии социально-правовой защиты сотрудников службы.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с событиями в Косово и позиции Украины относительно них. Сейчас там находятся 180 украинских миротворцев в составе войск ООН. Поэтому омбудсмен и руководитель СБУ пришли к общей мысли о том, что любые отношения с самопровозглашенной территорией Косово могут осуществляться исключительно через структуры ООН.

В конце В.НАЛИВАЙЧЕНКО заверил Н.КАРПАЧЕВУ в том, что все предыдущие договоренности относительно функционирования отдела досудебного следствия СБУ остаются в силе и будут непременно выполнены. В свою очередь, Уполномоченный по правам человека отметила, что она ожидает результаты специальной проверки Генеральной прокуратурой Украины пяти региональных управлений Службы безопасности Украины, в которых до 2003 года функционировали СИЗО СБУ.