Кабмин реорганизует Госземагентство

Кабинет министров Украины своим распоряжением №312-р от 22 февраля т.г. создал комиссию по проведению реорганизации Государственного агентства земельных ресурсов в Государственный комитет Украины по земельным ресурсам.

Текст документа размещен на сайте Верховной Рады Украины.

Согласно распоряжению, председателем комиссии назначен заместитель главы Госземагентства Виктор ПЕТРУК.

Кабмин поручил главе комиссии утвердить ее персональный состав и обеспечить осуществление мероприятий, связанных с реорганизацией Госземагентства.

При этом глава комиссии должен в трехмесячный срок проинформировать Кабмин о результатах проведенной работы.