В Черкасской и Полтавской областях начали отключать электроэнергию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО "Полтаваоблэнерго", в связи с возникновением дефицита топлива и гидроресурсов, с 23 сентября введены графики аварийных отключений.

Читайте такжеВ Киеве начались двухчасовые отключения электричестваПо данным пресс-службы, графикам охвачены линии, питающих бытовых и промышленных потребителей области. Длительность и объемы отключений электроэнергии в дальнейшем будут регламентированы диспетчером Северной энергосистемы.

В пресс-службе ПАО "Черкассыоблэнерго" со ссылкой на технического директора ПАО Анатолия Гончаренко сообщили, что 23 сентября в 11.30 были применены графики аварийного отключения на величину 24,3 Мвт. Отключение закончилось в 16.58.

В ПАО "Черкассыоблэнерго" отмечают, что графиков отключения света не будет.