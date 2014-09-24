Mashable: Познакомьтесь с женщиной, которая доставляет припасы на линию фронта в Украине

Дмитрий и Андрей, десантник и медик-волонтер, забирают меня на грузовике в центре Артемовска, города, который раньше контролировали пророссийские сепаратисты, в 50 милях к северу от своего укрепления в Донецке. Город в настоящее время вернулся в руки украинских сил и использовался в качестве плацдарма для военных "антитеррористических операций".

Об этом пишет Кристофер Миллер в своей статье «Познакомьтесь с женщиной, которая доставляет припасы на линию фронта в Украине», опубликованной на сайте Mashable.com.

Зажатые между рациями, бронежилетами, баллистическими шлемами, камуфляжными рюкзаками, приборами ночного видения и блоками сигарет, сложенными от пола до потолка, мы направляемся к контрольно-пропускному пункту на окраине города, где мы должны встретиться с Татьяной Рычковой, 35 -летний бывший пекарь стала волонтером, который в течение последних нескольких месяцев доставляет припасы украинским солдатам, которые участвуют в боях на передовой войны Киева против сепаратистов.

Кажется, каждый солдат знает «Таню» Рычкову, и она появлялась в некоторых из крупнейших информационных журналов страны, быстро превратившись в своего рода знаменитость.

Когда я встречаю ее во вторник, она одета в камуфляжную форму и коричневые военные ботинки. На ней блестящие сережки из горного хрусталя в форме звезд, темно-фиолетового цвета помада и лак на ногтях оттенка хаки. Ее маникюр, пожалуй, наиболее впечатляющий: на большом пальце правой руки белым цветом нарисован парашют и слова "25-ая бригада"; а на большом пальце левой руки, девиз десантников – «Никто кроме нас».

Она только что вышла из грузовика, который служит ей домом с июля, когда она продала свою пекарню и дачу в соседнем Днепропетровске, чтобы стать поставщиком припасов для формирующихся вооруженных сил Украины. С тех пор, она живет в дороге, пересекая зону военных действий.

«В меня стреляли, и все окна в моем грузовике были выбиты», рассказывает она.

Она решила стать добровольцем, после того как посетила лагерь воздушно-десантной бригады, где ее муж, Вадим Рычков, работал начальником связи бригады.

«Я увидела убогость, в которой они жили, и решила, что нужно что-то делать», говорит она.

Даже после того, как ее муж был убит здесь в бою в Августе, Рычкова не оставила фронт. Во всяком случае, его смерть заставила ее действовать дальше.

За 23 года независимости военный бюджет страны сократился. С каждой последующей администрацией, военных лишали дальнейших средств и материалов. Бронетехника и артиллерия была продана или пришла в упадок.

«Не было причин думать, что нам понадобится сильная армия», недавно сказал мне Алексей Мельник, один из директоров по внешним связям и международным программам безопасности в киевском центре Разумкова. В конце концов, был Будапештский Меморандум 1994 года, согласно которому Соединенные Штаты, Великобритания и Россия должны были гарантировать Украине суверенитет и территориальную целостность в обмен на ее отказ от своего ядерного арсенала, на тот момент, одного из крупнейших в мире.

Поэтому, когда Киев начал свою антиповстанческую операцию в середине апреля, чтобы искоренить сепаратистов в восточных Донецкой и Луганской областях, она (армия) оказалась ужасающе не готова. Кроме плохого состояния бронетехники, армия насчитывала всего около 6000 военнослужащих - и им не хватало подготовки и даже основного оборудования, необходимого для борьбы с пророссийскими повстанцами, которым Москва тайно поставляла передовые системы вооружения.

После своего избрания в мае, президент Петр Порошенко объявил частичную мобилизацию, которая помогла с проблемой кадров. Но солдатам по-прежнему необходимо было оборудование.

В течение нескольких месяцев с тех пор, волонтеры активизировались, чтобы заполнить этот пробел. Гражданские организации, такие как Крылья Феникса и Армия SOS, в частности, активно привлекали дополнительные средства для экипировки солдат.

Михаил, солдат, с которым я разговаривал в армейском лагере в Дебальцево, горячей точке с населением 25 000 человек возле Донецка, которую сепаратисты почти окружили, сказал, что, когда он поступил на службу в июне, ему дали только одну униформу, одну пару белья, две пары носков и ношенную пару сапог – на один размер больше.

«Они сказали, что этого нам предположительно хватит на два года», сообщил он.

Сегодня Рычкова поставляет медикаменты, такие как антибиотики, и электрогенераторы, инструменты, аккумуляторы, одежду и другое, наряду с поставками из грузовика Дмитрия и Андрея. То, что она упаковывает, доставляется в лагерь армии сюда, в Дебальцево, в белом серебристом грузовом автомобиле Mercedes, который пронизан пулями - напоминания о прошлых сложных поставках.

После опасной поездки на 20 миль на юг, через разрушенный войной восток, мимо обугленных останков сепаратистских бронированных автомобилей и стальной решетки, используемой для поддержки частично разрушенного моста, мы приехали на военную базу, где десятки людей из Днепропетровской 25-ой бригады разбили лагерь.

Они встречают «Таню», как героя, подбадривая ее. Она прыгает в объятия одного солдата, который смачно целует ее в щеку, прежде чем другой сжимает ее в медвежьих объятьях. Воссоединение длится более десяти минут, в то время как толпа собирается вокруг.

Внутри лагеря, солдаты толпятся вокруг, готовят мясо на открытом огне, складывают ящики с артиллерийскими снарядами в бункеры и бродят по лабиринту траншей, в то время как вокруг стреляют ракеты. Все здесь, кажется, знают "Таню". Она спасательный трос каждого солдата, а также их друг, сестра, платоническая подруга и мать.

«Мы получаем 99 процентов наших поставок от добровольцев», сказал один боец, добавив, что если бы не было Рычковой и таких, как она, им бы пришлось очень тяжело.