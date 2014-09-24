"Укртелеком" из-за действий оккупантов отключил в Севастополе всех абонентов

Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций «Укртелеком» временно прекращает предоставление телекоммуникационных услуг в городе Севастополе в связи с незаконным проведением инвентаризации имущества компании оккупационными властями полуострова, сообщает пресс-служба оператора.

«Укртелеком» считает постановление правительства Севастополя № 314 от 22 сентября 2014 года «Об инвентаризации имущества ОАО «Укртелеком» и намерении провести комплексную проверку законности приватизации своих активов, ранее принадлежавших Украине, в частности телефонную кабельную канализацию города, незаконной и имеющей признаки рейдерской атаки», - сказано в сообщении.

«Укртелеком» также считает незаконным отстранение директора Севастопольского филиала компании от занимаемой должности на время проведения инвентаризации.

«Действия властей Севастополя посягают на частную собственность ОАО «Укртелеком» и противоречат законодательству Украины, Российской Федерации и нормам международного права о неприкосновенности частной собственности», - сообщают в компании.

При этом пресс-служба отмечает, что сложившиеся обстоятельства в Севастополе «ставят под угрозу дальнейшую работу оператора и обеспечение телекоммуникационными услугами жителей всего полуострова Крым».

Читайте также"Укртелеком" в Крыму переименовали в "Наштелеком"Как сообщал УНИАН, в конце августа оккупационные власти Крыма отправили «Укртелекому» письменное уведомление с требованием передать в их собственность активы оператора в Севастополе. В письме также отмечалось, что, согласно распоряжению крымских властей, имущественный комплекс кабельной канализации Севастополя будет закреплен за компанией «Севастополь телеком», в связи с этим доступ к канализации будет происходить исключительно с разрешения начальника Управления связи информационных технологий правительства Севастополя.

После этого «Укртелеком» заявил, что компания не планирует продавать свои активы и закрывать бизнес в аннексированном Россией Крыму. Также оператор опровергал информацию о планируемом переходе сотрудников крымских подразделений в новосозданный «Севастополь телеком».

Справка УНИАН. «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, компания также является лидером рынка широкополосного доступа в интернет.

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).