На песенном Евровидении Ирландию будет представлять кукла (фото)

На песенном конкурсе Евровидения в этом году Ирландию будет представлять кукла Индейка-Дастин. Такое решение принято по результатам голосования зрителей конкурса «Европесня-2008». Игрушечная птица, исполнившая пародийную песню, победила пятерых финалистов. Индейка Дастин уже два десятилетия участвует в различных телешоу и пользуется культовым успехом в Ирландии. Очередной конкурс Евровидения пройдет в мае в Белграде.

Радио Свобода