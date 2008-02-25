На песенном Евровидении Ирландию будет представлять кукла (фото)
22:25, 25 февраля 2008Общество
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Индейка-Дастин победила пятерых финалистов
На песенном конкурсе Евровидения в этом году Ирландию будет представлять кукла Индейка-Дастин. Такое решение принято по результатам голосования зрителей конкурса «Европесня-2008». Игрушечная птица, исполнившая пародийную песню, победила пятерых финалистов. Индейка Дастин уже два десятилетия участвует в различных телешоу и пользуется культовым успехом в Ирландии. Очередной конкурс Евровидения пройдет в мае в Белграде.
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