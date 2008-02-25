Все участники голодовки на площади Свободы оказались в больнице

Сегодня днем все шесть машинистов Госпредприятия «Харьковский метрополитен», которые принимали участие в акции протеста против действий отстраненного по приказу министра транспорта Украины начальника метрополитена Сергея МУСЕЕВА, госпитализированы в областную клиническую больницу.

Об этом информирует сайт Харьковской областной государственной администрации.

По словам главного врача больницы Николая БЕРЕЗКИ, состояние здоровья всех госпитализированных вызывает опасение у врачей: открытие язвенной болезни, обострение хронических заболеваний, нарушение сердечного ритма – первые результаты пяти дней голодания.

В то же время, председатель Харьковской организации Свободного профсоюза железнодорожников Украины Владимир ДЕМИДЕНКО подчеркнул, что палатки на площади Свободы опустели лишь на некоторое время – уже завтра своих коллег готовы сменить приблизительно 150 машинистов Московского и Салтовского депо.

Как сообщал УНИАН, бессрочная голодовка 7 машинистов началась на площади Свободы в Харькове 11 февраля и была приостановлена 15 февраля после достижения договоренностей с назначенным приказом Минтранса новым и.о. начальника метрополитена Геннадием БРОНШПАКОМ создать согласительную комиссию и восстановить в должности 21-го уволенного машиниста.

Новый виток конфликта возник после того, как, по постановлению Киевского райсуда Харькова, С.МУСЕЕВ вернулся к выполнению обязанностей начальника и упразднил все приказы и договоренности, достигнутые из Г.БРОНШПАКОМ. 21 февраля участники акции опять начали голодовку, в тот же день о присоединении к ним объявили еще около 140 работающих машинистов. Сегодня на площади Свободы стоят палатки, акция продолжается.

Как сообщил на площади во время переговоров с забастовщиками начальник Управления промышленности Харьковской ОГА Владлен ВАВИЛОВ, руководство облгосадминистрации обеспокоено масштабами акции, которая может парализовать работу метрополитена, и принимает меры, в частности, обращается к Генеральной прокуратуре Украины, СБУ и Минтрансу с просьбой вмешаться в процесс разрешения конфликта.

Главным требованием машинистов остается немедленное увольнение отстраненного от обязанностей начальника Харьковского метрополитена С.МУСЕЕВА.