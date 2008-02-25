Офицеры исправительной колонии в Донецкой области снабжали заключенных наркотиками

В Донецкой области пресечена деятельность преступной группы, которая при содействии офицеров занималась незаконным изготовлением, перевозкой и реализацией наркотических средств на территории одного из исправительных учреждений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого областного управления по борьбе с организованной преступностью, преступную группу из 5 человек возглавлял 25-летний ранее судимый житель г. Шахтерска, который в настоящее время отбывает наказание в этой колонии.

В ходе оперативных мероприятий сотрудникам УБОП стало известно, что организатор группировки подыскал из числа работников колонии двух офицеров, которые за вознаграждение в размере 150-200 грн. проносили наркотики (ацетилированный опий) на территорию учреждения. Поставщиками зелья были 30-летний житель г. Шахтерска и 38-летний житель г. Донецка.

На момент задержания у злоумышленников изъяты наркотические вещества, приготовленные для реализации, более десятка мобильных телефонов, денежные средства, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие их преступную деятельность.

В отношении членов ОПГ возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.