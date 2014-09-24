Милиционер, обвиняемый в сутенерстве, баллотируется в Верховную Раду - СМИ

Как сообщают "НикВести", три года назад на Блошко было открыто уголовное дело по статье "Сутенерство", после чего он около года провел в следственном изоляторе.

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Судья выпустил милиционера из изолятора и отправил дело на дополнительное расследование.

Дело Блошко продолжают рассматривать в суде, отмечает издание.