Милиционер, обвиняемый в сутенерстве, баллотируется в Верховную Раду - СМИ

00:06, 24 сентября 2014
Общество
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Экс-начальник управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, УМВД Украины в Николаевской области Игорь Блошко подал документы для регистрации кандидатом в народные депутаты Украины по 130-му мажоритарному округу в Николаевской области

Игорь Блошко / НикВести

Как сообщают "НикВести", три года назад на Блошко было открыто уголовное дело по статье "Сутенерство", после чего он около года провел в следственном изоляторе.

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Судья выпустил милиционера из изолятора и отправил дело на дополнительное расследование.

Дело Блошко продолжают рассматривать в суде, отмечает издание.

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