Грустная новость для киевских школьников - карантин не продлят

В учебных заведениях Киева с 27 февраля возобновляются занятия, которые были прекращены в связи с повышением заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По словам главного государственного санитарного врача г. Киева Ирины КОЗЛОВОЙ, ввиду снижения показателей заболеваемости среди детского населения в целом и школьников в частности - продолжать карантин нет необходимости.

По данным И.КОЗЛОВОЙ, темпы роста заболеваемости снизились с 20,7% до 7,6% на 7 неделе (с 11.02 по 17.02.08) и 1,9% на 8 неделе (с 18.02 по 24.02.08) эпидемии. В 1,6 раз снизилась заболеваемость школьников - по сравнению с предыдущей неделей переболело, соответственно, 4 тыс. 637 и 7 тыс. 471 чел.

Снижение заболеваемости происходит среди всех возрастных групп детского населения, рост заболеваемости регистрируется исключительно среди взрослого населения, отметила И.КОЗЛОВА.