Медики хотят принять в Украине закон о свободе прививок

18:12, 25 февраля 2008
Общество
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Нет статистики осложнений и смертности

Медики считают необходимым принять в Украине закон о свободе прививок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала профессор, заведующая кафедрой иммунологии Национального медицинского университета им. Богомольца Вера КАЗМИРЧУК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее мнению, в Украине необходимо менять вакцинальный график. “Вакцинация должна приносить пользу, а не беду. К сожалению, в нашей стране вакцинальный график создан по старым советским медицинским традициям. Поэтому он требует неотложных изменений, поскольку изменилось время, окружающая среда, сами микроорганизмы. Также следует пересмотреть вакцинальные осложнения и ввести паспорт прививок”, - отметила В.КАЗМИРЧУК.

По ее словам, в каждой цивилизованной стране есть так называемый календарь прививок, в котором четко указаны показания и противопоказания к вакцинации. В.КАЗМИРЧУК также напомнила, что родители перед каждой прививкой должны тщательным образом обследовать ребенка относительно его состояния здоровья. “По меньшей мере, сделать анализ крови”, - заметила она.

На пресс-конференции также присутствовали родители, дети которых тяжело заболели вследствие введения в апреле 2006 года туберкулиновой пробы Манту. По словам родителей, на протяжении двух лет ни в одном медицинском учреждении страны им не объяснили, что же в действительности произошло с их детьми. “Врачи отказываются иметь с нами дело, как только узнают о том, что тяжелые болезни приобретены после туберкулиновой пробы Манту”, - сказала Людмила ВЕРВЕКА, одна из матерей. В настоящее время состояние здоровья детей - тяжелое. Поэтому родители требуют личной встречи с министром здравоохранения Украины и открытого заседания комиссии, где бы обнародовали настоящую причину болезней и, наконец было выяснено, кто понесет ответственность за отравление детей.

По словам врача-педиатра Натальи КОЛОМИЕЦ, сегодня, кроме пробы Манту, украинскими учеными разработано много других методов туберкулиновой диагностики - значительно более эффективных и более безопасных (например, проба по капли крови). “Однако у авторов этих новых технологий нет ни сил, ни возможностей пробить стену цинизма и безразличия, господствующих в нашей системе здравоохранения. В то же время, в пробе Манту есть фенол - консервант, входящий в достаточно большое количество вакцин. Это - чрезвычайно ядовитое вещество, которое тянет за собой поражение организма, а именно: шок, слабость, сердечную недостаточность, смерть от анафилактического шока, подавляет клеточный иммунитет. Может предопределять гормональные нарушения в организме”, - отметила Н.КОЛОМИЕЦ.

По ее словам, аргумент сторонников проведения туберкулиновой пробы Манту относительно ее экономического преимущества, мол, другие методы значительно дороже, не выдерживает никакой критики. “Исследования, проведенные известным украинским профессором-фтизиатром Борисом ПУХЛИКОМ, засвидетельствовали, что стоимость выявления одного случая заражения туберкулезом стоит государству 24 тысячи 850 долларов”, - заметила Н.КОЛОМИЕЦ.

По ее мнению, в Украине необходимо создать комитет по биоэтике (как, например, в России). Таких вакцин, как генетически-модифицированная вакцина от гепатита, не должно быть в календаре обязательных массовых прививок. “Еще в 80-е годы была отменена массовая вакцинация животных в фермерских хозяйствах. Молоко коров, которых вакцинировали, оказалось непригодным для употребления. Следовательно, имеем абсурдную ситуацию - животных не вакцинируем, а на детях проводим эксперименты”, - сказала Н.КОЛОМИЕЦ.

К сожалению, констатирует она, в Украине есть контроль и массовое насильственное внедрение прививок, но нет объективного мониторинга поствакцинальных осложнений. По мнению Н.КОЛОМИЕЦ, необходимо срочно создать в больницах поствакцинальные отделения. Только тогда будет известно, сколько в стране детей, пострадавших от вакцинаций.

Профессор В.КАЗМИРЧУК подтвердила, что в Украине нет статистики относительно осложнений и смертности от вакцинаций, поскольку родители просто не обращаются к врачам. “Если бы у нас были определенные структуры, куда бы могли обращаться родители, если их ребенок заболел после прививки, или в отделение, где бы врачи констатировали, связано ли данное заболевание с вакцинацией или нет, мы бы имели четкую картину. Но пока этого нет, поэтому и статистики относительно осложнений от прививок также нет”, - добавила она.

Н.КОЛОМИЕЦ призвала к созданию и внедрению в Украине нового закона относительно свободы вакцинации. “Подобные законы есть и в России, и в других цивилизованных европейских странах. Это стыдно для нашего государства, делать массовым то, что является индивидуальным. Поскольку здоровье - категория индивидуальная”, - считает Н.КОЛОМИЕЦ.

Справка УНИАН. 13 апреля 2006 года в Винницкую центральную районную больницу и Винницкую областную детскую больницу для обследования госпитализированы 35 детей из с. Мизяковские Хутора Винницкого района, которые жаловались на плохое самочувствие после проведения в школе туберкулинодиагностики (были вакцинированы 93 школьника).

Течение болезни - легкой степени тяжести. На территории села, где проводилась вакцинация школьников туберкулином, специалистами областного управления здравоохранения проводилось медицинское расследование.

Тогда же, в связи со случаями необычной реакции на пробу Манту у детей, проведение этой процедуры было временно приостановлено по всей Украине.

Была создана комиссия специалистов Центра иммунобиологических препаратов, работающих на ЗАО «Биолик» (Харьков), где производится туберкулин.

 

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