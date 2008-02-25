Черновецкий дал киевскому зоопарку нового директора

Новым директором Киевского зоологического парка с 21 февраля 2008 года назначена Светлана БЕРЗИНА.

Об этом сообщается на официальном интернет-портале столичного зоопарка.

С.БЕРЗИНА назначена на должность распоряжением Киевского городского председателя от 18 февраля 2008 г. № 31.

Как сообщили УНИАН в приемной Киевского зоопарка, Алексей ТОЛСТОУХОВ, который последние полгода был и.о. гендиректора зоопарка, остается в своей должности первого заместителя гендиректора.

Федор РОМАШ, который руководил столичным зоопарком с октября 2006 г. по 31 августа 2007 г., написал заявление об увольнении.

Справка УНИАН. С.БЕРЗИНА родилась 3 мая 1974 г. в городе Мариуполь Донецкой области.

Окончила Киевский торгово-экономический университет, по специальности - менеджер-экономист.

Занимала должность директора коммунального предприятия «Центр идентификации животных».