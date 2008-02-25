«Укрнафта» прекратила продавать бензин на 563 АЗС

ОАО «Укрнафта» с 25 февраля вынужденно приостанавливает реализацию светлых нефтепродуктов в собственной сети автозаправочных станций (АЗС), которая насчитывает 563 станции почти во всех регионах Украины.

К этому шагу компанию вынуждает действующее законодательство, в частности Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства», сообщили УНИАН в пресс-центре «Укрнафты».

В сообщении отмечается, что в связи с отсутствием собственных перерабатывающих мощностей и запрещением направлять добытую нефть на давальческих условиях для переработки, установленных действующим законодательством, компания реализовывает весь объем добытой нефти на коммерческих аукционах.

С целью обеспечения нефтепродуктами собственной сети АЗС до марта 2007 года «Укрнафта» закупала их у коммерческих структур. Со вступлением в силу в 2007 году вышеупомянутого закона компания реализовывала в собственной сети АЗС светлые нефтепродукты коммерческих структур по договору комиссии, получая за это комиссионное вознаграждение. Однако коммерческие структуры отказались в дальнейшем предоставлять нефтепродукты на реализацию в связи с убыточностью, а приобрести их на рынке компания не может из-за того, что по вышеупомянутому закону в тендере должны принять участие не менее трех участников.

При этом компания отмечает, что на объявленный тендер по этому поводу не появилось ни одного участника.

Следующий тендер объявлен на 4 марта. В то же время компания 8 февраля подала документы на получение разрешения Межведомственной комиссии по вопросам государственных закупок на проведение закупки у одного участника. До сегодняшнего дня ни разрешения, ни любого другого решения Межведомственной комиссии не получено.

Также компания сообщает, что приложит все усилия для того, чтобы максимально обеспечить социальную защиту почти 7 тыс. работников, которые работают в сети АЗС, как это и предусмотрено Коллективным договором ОАО «Укрнафта».

Справка УНИАН. ОАО "Укрнафта" - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране. 50%+1 акция "Укрнафты" принадлежат НАК "Нафтогаз Украины", 42% акций контролирует группа "Приват".

Розничную реализацию нефтепродуктов через собственную сеть АЗС "Укрнафта" начала в июне 2004 года. На сегодняшний день средняя реализация нефтепродуктов через одну АЗС компании составляет около 10 тонн в сутки.

АЗС компании расположены почти во всех регионах Украины, а именно: Крым – 16; Винницкая область – 18; Волынская – 22; Днепропетровская – 68; Донецкая – 7; Житомирская – 5; Закарпатская – 28; Запорожская – 63; Ивано-Франковская – 12; Кировоградская – 10; Киевская – 17 (в том числе Киев – 4); Луганская – 8; Львовская – 63; Николаевская – 9; Одесская – 29; Полтавская – 22; Ровненская – 30; Тернопольская – 19; Харьковская – 23; Херсонская – 23; Хмельницкая – 17; Черкасская – 33; Черновицкая – 9 и Черниговская области – 12.

"Укрнафта" планирует контролировать до 25% розничного рынка Украины.