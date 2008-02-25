15 лет InWEnt в Украине: успехи, достижения, перспективы

28 февраля

10-00 - Состоится конференция “15 лет InWEnt в Украине. Сотрудничество по вопросам повышения квалификации государственных служащих, менеджеров и предпринимателей: успехи, достижения, перспективы”. Организатор: Немецкое Общество InWEnt - Международное повышение квалификации и развитие. Будет проведена Биржа контактов, для участия в которой приглашены немецкие организации: KFW, GTZ, Бюро делегата немецкой экономики и др. (гостиница «Русь»,ул. Госпитальная, 4);

14-00 - секционные заседания на темы: «Привлечение инвестиций в регионы», модератор: эксперт InWEnt Елена Бей; «Повышение конкурентоспособности украинских предприятий», модератор: эксперт InWEnt Елена Ильинкова; «Пути решения проблемы дефицита квалифицированных кадров на предприятиях Украины», модератор: эксперт МТР Татьяна Репецкая (там же);

16-30 - пленарное заседание при участии партнерских организаций Общества InWEnt в Украине: Минэкономики, МИД, Минобразования Украины, Дипломатической Академии при МИД Украины, Секретариата КМУ и представителей Федеративного Министерства экономики и технологий, Посольства ФРГ в Украине, Бюро делегата немецкой экономики в Украине, немецко-украинского института экономических исследований и политических консультаций.

Нужна аккредитация. Телефоны: 228 42 53, 228 42 54, 280 64 45, 8 050 310 68 73, svetlana@inwent.org.ua, alla@inwent.org.ua.