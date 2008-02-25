Тигипко переименовал свой банк

АБ «ТАС-Бизнесбанк» (г. Киев) переименован в ОАО АБ "Бизнес Стандарт".

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 23 февраля.

"Бизнес Стандарт" является правопреемником по всем правам и обязанностям "ТАС-Бизнесбанка".

Справка УНИАН. ОАО АБ «Бизнес Стандарт» (ранее АБ «ТАС-Бизнесбанк») основано 31 октября 1989 года.

Активы банка на 1 января т.г. составили 604 млн. 563 тыс. грн., обязательства - 508 млн. 644 тыс. грн., собственный капитал - 95 млн. 919 тыс. грн.

Уставный капитал банка на 1 января 2008 года составил 85 млн. грн.

Чистая прибыль АБ «ТАС-Бизнесбанк» по итогам 2007 года составила 5,928 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2008 года 99,3457% акций банка владела ЗАО «Холдинговая компания «Теко-Днепрометиз». Банк называют близким к Сергею ТИГИПКО.