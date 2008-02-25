Ахметов увеличил свой доход в 15 раз

Чистая прибыль ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» по итогам 2007 года составила 19 млрд. грн., что в 15,8 раза больше, чем по итогам 2006 года. Об этом сообщается в пресс-релизе СКМ, переданном УНИАН. (В 2006 году чистая прибыль СКМ составила 1 млрд. 232 млн. грн. - УНИАН).

В пресс-релизе также сообщается, что 14 апреля 2008 года в Донецке состоится общее собрание акционеров ЗАО «СКМ», в повестку дня которого, в частности, включены вопросы, связанные с утверждением результатов финансово-хозяйственной деятельности и финансовой отчетности Общества за 2007 год, а также вопрос о распределении прибыли компании, полученной в прошлом году.

Согласно данным финансовой отчетности ЗАО «СКМ» за 2007 год (не консолидированной, без учета результатов деятельности предприятий Группы), в результате проведенных в компании корпоративных преобразований, размер долгосрочных финансовых инвестиций компании вырос на 28 млрд. грн.

«Рост рыночной стоимости наших активов - это результат работы команды СКМ и работы многотысячных коллективов предприятий Группы. За семь лет нашей деятельности мы инвестировали в развитие наших предприятий миллиарды долларов – в модернизацию, реконструкцию, в программы по повышению эффективности. Рынок по достоинству оценивает нашу работу: рыночная стоимость акций практически всех предприятий после нашего прихода на них в качестве инвестора существенно выросла и продолжает расти и сегодня», - цитирует пресс-служба СКМ слова генерального директора ЗАО «СКМ» Олега ПОПОВА.

О.ПОПОВ также отметил, что «в прошлом году была проведена огромная работа, и сейчас структура собственности внутри Группы СКМ понятна и прозрачна и для украинских, и для зарубежных аудиторий. С уверенностью могу заявить: в 2007 году мы сделали еще один шаг в построении сильного, эффективного, конкурентоспособного украинского бизнеса мирового уровня. В 2008 году мы сконцентрированы на повышении качества корпоративного управления. Мы нацелены на то, чтоб в этом году максимально приблизится к выбранной нами целевой модели корпоративного управления, которая соответствует мировой практике и является абсолютно инновационной для Украины», приводит пресс-релиз слова гендиректора СКМ.

Справка УНИАН. ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» - крупнейшая управляющая компания Украины, владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости. В частности, в Группу СКМ входят компании «Метинвест Холдинг», ДТЭК, Фарлеп-Инвест, Оптима Телеком, СКМ Финанс, ЗАО «Сегодня Мультимедиа», ТРК Украина, СКМ Истейт, Украинский Ритейл и другие.

90% акций ЗАО «СКМ» принадлежит бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.