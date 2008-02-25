МТС хочет купить Укртелеком

Российская "Система" заинтересована в участии в приватизации "Укртелекома", сообщил сегодня на пресс-конференции исполняющий обязанности генерального директора UMC (МТС-Украина) Андрей ДУБОВСКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил: "Мы заинтересованы в участии в приватизации "Укртелекома".

А.ДУБРОВСКОВ затруднился ответить, какая конкретно из компаний, входящих в "Систему", будет участвовать в приватизации. Это, по его словам, может быть сама "Система", МТС-Украина или другая компания.

Говоря о стоимости "Укртелекома", А.ДУБОВСКОВ сказал, что это будет несколько миллиардов долларов. "Вряд ли 7 млрд. долл. за "Укртелеком" - адекватная цена", - отметил он.

Как сообщалось, правительство планирует провести конкурс по продаже 67,79% ОАО “Укртелеком” в период со второй декады февраля по декабрь 2008 года. При этом пакет в размере 25%+1 акция будет закреплен в государственной собственности.

По словам заместителя председателя Фонда госимущества Дмитрия ПАРФЕНЕНКО, в течение месяца конкурсная комиссия должна будет наработать условия продажи “Укртелекома”. «Раньше, чем до конца февраля, мы это сделать не успеем, поскольку оценка акций при продаже на конкурсе осуществляется на конец месяца, в котором принят план размещения акций», - отметил он.

Условия продажи, по его словам, должны быть утверждены правительством в начале марта.

Д.ПАРФЕНЕНКО также отметил, что по вопросу приватизации предприятия работает отдельная группа Госкомсвязи. «Они нарабатывают предложения по спецсвязи – что надо сделать, чтобы вывести спецсвязь из «Укртелекома», - пояснил он.

По мнению аналитика инвестиционного банка Concorde Capital Александра ПАРАЩИЯ, 60%+1 акция ОАО «Укртелеком» могут быть проданы в 2008 году стратегическому инвестору за 11-14 млрд. грн. По его словам, цена данного пакета, исходя из котировок акций на ПФТС, составляет 12,5 млрд. грн.

Фонд госимущества планировал в августе - декабре 2007 года выставить на продажу на международных фондовых биржах 37,86% акций ОАО «Укртелеком». На украинских фондовых биржах планировалось реализовать 5% акций "Укртелекома" по 1%.

В собственности государства закреплены 50%+1 акция предприятия.