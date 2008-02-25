Львов потеряет право принимать Евро-2012?

Комиссия УЕФА может принять решение о переводе Одессы из статуса резервного города в список основных городов проведения матчей финальной части европейского футбольного чемпионата 2012 года.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом заявили прибывшие в Одессу представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Мы должны быть честными и сказать откровенно: имеются определенные сложности подготовки к Евро-2012 в других украинских городах. Речь идет об отсутствии аэровокзалов с высокими возможностями приема, стадионов, мест для размещения гостей, участников и футбольных болельщиков, удобных транспортных сетях. Сейчас у Одессы наилучший шанс получить статус основного города, так как некоторые города могут не дойти до окончательного решения», - заявил член комиссии Матело ГАМБУТО.

Члены комиссии УЕФА в сопровождении представителей Одесской мэрии интересовались объектами, связанными с проведением Евро-2012, а также знакомились (с помощью местных электронных СМИ) с достопримечательностями города и его футбольными традициями. Основной раздел электронной презентации Одессы был посвящен перспективам развития города на ближайшие четыре года - строительству новых спортивных арен, гостиниц, больницы и других объектов инфраструктуры и ходу подготовки к проведению Евро-2012.

Вице-мэр Михаил КУЧУК поблагодарил комиссию за высокую оценку проделанной работы и выразил мнение, что «комиссия УЕФА будет содействовать выделению из госбюджета финансовых средств для реализации планов подготовки к Евро-2012».

Представители УЕФА пробудут в Одессе несколько дней, сегодня в 17.00 состоится их встреча с мэром Одессы Эдуардом ГУРВИЦЕМ.

Как сообщалось, 18 апреля 2007 года Украина и Польша победили в конкурсе на проведение финала чемпионата Европы по футболу в 2012 году. Планируется, что в Украине матчи Евро-2012 будут принимать Киев, Донецк, Львов и Днепропетровск как основные города и Одесса и Харьков - как запасные.