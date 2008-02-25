Ночные грабители наткнулись на «крепких орешков» из Беркута

В Черновцах двое 29-летних мужчин пытались ограбить сотрудников спецподразделения милиции “Беркут”, которые были одеты в гражданскую одежду.

Как сообщил УНИАН сотрудник Центра связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области Алексей ПОНОМАРЕНКО, в одном из супермаркетов города около 3-х часов ночи грабители в масках из женских чулок подбежали к двум посетителям и, угрожая ножом, стали требовать деньги. Мужчины, которых пытались ограбить, оказались сотрудниками роты милиции особого назначения "Беркут" при УМВД, которая базируется недалеко от торгового центра. 30-летний старшина милиции и 26-летний сержант милиции после дежурства в гражданской одежде зашли в торговый центр купить продукты.

По словам А.ПОНОМАРЕНКО, реагируя на попытку ограбления, один из сотрудников милиции достал пистолет травматического действия, увидев который нападающие бросились бежать. Однако работник милиции не стал стрелять и вместе со своим коллегой стал преследовать беглецов.

После непродолжительного преследования возле соседнего торгового центра сотрудники "Беркута" задержали грабителей и передали работникам Шевченковского райотдела милиции, которые прибыли на вызов.

В отношении грабителей возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас задержанные находятся в камере изолятора временного содержания.