“Кто выиграет войну за наследство убитого миллионера” - пресс-конференция в УНИАН

26 февраля в 11-30 в УНИАН с трансляцией на 5-м канале состоится пресс-конференция на тему: “Кто выиграет войну за наследство убитого украинского миллионера”. Участники: представители адвокатской конторы “Нечаев, Перепелица и партнеры” Сергей Перепелица и Леонид Нечаев. В Кривом Роге расстрелян известный бизнесмен Сергей Смирнов. В городе развернулась настоящая война за его наследство. Исчезли средства, драгоценности, автомобили на 10 миллионов гривен. Об инициаторах этой войны, о тех, под чьей “крышей” они работают расскажут адвокаты (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.