Черновецкий уменьшил свою головную боль вдвое

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ своим распоряжением от 19 февраля утвердил изменения в календарный план проведения пленарных заседаний сессии Киевсовета в январе-июле 2008 года.

Согласно новому календарному плану, размещенному на официальном веб-портале столичной власти, в ближайшие три месяца количество пленарных заседаний уменьшено вдвое.

Так, в марте, апреле и мае запланировано по два пленарных заседания: 13 и 27 марта, 10 и 24 апреля, 15 и 29 мая, тогда как раньше предусматривалось еженедельное проведение пленарных заседаний.

В июне запланированы сессионные заседания с еженедельным планом работы, в частности пленарные заседания должны состояться 5, 12, 19 и 26 июня. В июле предусмотрено три пленарных заседания сессии Киевсовета - 3, 10 и 17 июля.

Ближайшее заседание сессии, в соответствии с новым календарным планом, состоится 28 февраля.