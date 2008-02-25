8 марта в Украине будут праздновать 3 дня
15:47, 25 февраля 2008Общество
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Согласно Кодексу законов о труде
В Украине 8-10 марта будут выходными днями.
Об этом УНИАН сообщили в Секретариате Кабинета министров Украины со ссылкой на нормы Кодекса законов о труде Украины.
В частности, статья 67 Кодекса предусматривает перенос праздничного дня, который совпадает с выходным днем, на следующий после праздничного или нерабочего дня.
Статья 73 этого же закона устанавливает, что 8 марта - Международный женский день – является праздничным и нерабочим днем.
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