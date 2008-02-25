8 марта в Украине будут праздновать 3 дня

В Украине 8-10 марта будут выходными днями.

Об этом УНИАН сообщили в Секретариате Кабинета министров Украины со ссылкой на нормы Кодекса законов о труде Украины.

В частности, статья 67 Кодекса предусматривает перенос праздничного дня, который совпадает с выходным днем, на следующий после праздничного или нерабочего дня.

Статья 73 этого же закона устанавливает, что 8 марта - Международный женский день – является праздничным и нерабочим днем.