В Винницкой области от гриппа умер 3-летний мальчик.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Винницкой области.

Согласно сообщению, 22 февраля в 8.00 в Гайсинскую центральную районную больницу был госпитализирован 3-летний Станислав, житель села Марьяновка, с тяжелым течением гриппа. По словам родителей, до госпитализации лечение проводилось в домашних условиях 6-7 дней. Через несколько часов мальчик умер.