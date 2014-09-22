Завтра в Украине будет прохладно, дождливо и ветрено

В большинстве областей пройдут дожди, местами осадки достигнут значений сильных, порывы северного ветра составят 15-22 м/с.

Температура воздуха снизится. В дневные часы она не превысит +8+15 градусов. Лишь на востоке и в южной части ожидается +14+20 градусов, сообщает opogode.ua.

В западной части пройдут дожди, ночью местами сильные осадки. Температура воздуха ночью +4+10, днем +8+13 градусов.

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В северных областях ожидается дождливая погода, днем - сильные осадки и штормовой ветер. Температура воздуха ночью +5+10, днем +9+15 градусов.

В центральных областях будет господствовать дождливая ветреная погода. Температура воздуха ночью +5+11, днем +10+15, в Днепропетровской области до +19 градусов.

На востоке Украины ночью ожидаются местами небольшие дожди, днем умеренные и сильные осадки. Температура воздуха ночью +5+10, днем +14+20 градусов.

В южной части пройдут умеренные и сильные дожди. Температура воздуха ночью +8 +14, днем +15 +20 градусов, в Одесской и Николаевской областях похолодает до +10+15 градусов.

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В Киеве 23 сентября ожидается дождливая ветреная погода, местами пройдут сильные дожди. Температура воздуха ночью и днем ​​будет одинаковой, +9+13 градусов.

Ветер в Украине - северный, 5-12 м/с, порывы 15-22 м/с, на юге возможно до 25-27 м/с.