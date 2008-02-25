Приватбанк не купил ЕБРС

Сделка по покупке 75% ОАО «Европейский банк развития и сбережений» (ЕБРС) КБ «ПриватБанк» не состоялась.

«Сделка не была закрыта. Подпись акционеров ЕБРС под договором купли-продажи 75% банка "ПриватБанку" не поставлена», - сообщил УНИАН пресс-секретарь КБ «ПриватБанк» Олег СЕРГА.

Напомним, по предложению Национального банка Украины, с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов ЕБРС ЗАО КБ "ПриватБанк" заключил 11 февраля 2008 года договор с акционерами ОАО "Европейский банк развития и сбережений" о покупке 75% плюс одна акция банка. ОАО "Европейский банк развития и сбережений" фактически становился дочерним учреждением "ПриватБанка".

«Правление Национального банка Украины постановлением от 22.02.2008 №39 „Об отзыве банковской лицензии и инициировании процедуры ликвидации ОАО “Европейский банк развития и сбережений” с 25 февраля 2008 г. отозвало банковскую лицензию, инициировало процедуру ликвидации банка и назначило ликвидатором этого банка физическое лицо - независимого эксперта Виктора ДЕРГУНА», - говорится в распространенном сообщении НБУ.

«Выяснилось, что тех ликвидных активов, которые есть в банке недостаточно для выполнения обязательств банка», - сказал УНИАН исполнительный директор – директор Дирекции по банковскому регулированию и надзору НБУ Александр КИРЕЕВ. При этом он отметил, что "ПриватБанк" будет принимать участие в процедуре ликвидации ЕБРС.

Справка УНИАН. КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основан в 1992 году.

На 1 января активы банка составили 56 млрд. 211,406 млн. грн., обязательства – 50 млрд. 822,499 млн. грн., собственный капитал – 5 млрд. 388,907 млн. грн. Уставный капитал на 1 января 2008 года составил 2 млрд. 713,250 млн. грн.

Чистая прибыль банка по итогам 2007 года составила 1 млрд. 534,162 млн. грн., против 506,208 млн. грн. в 2006 году.

По данным банка, на 1 января 2008 года совладельцы группы «Приват» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Геннадий БОГОЛЮБОВ имели равные доли участия в уставном капитале КБ «ПриватБанк». Так, доля прямого участия каждого составляла 43,44%, опосредованного - 9,59%. При этом больше никто из собственников не имеет доли в 10 или более процентов уставного капитала.

ОАО «Европейский банк развития и сбережений» зарегистрировано в декабре 1991 года.

По данным банка, на 1 октября 2007 года его основными акционерами являлись: президент- председатель правления банка Евгений КОРНИКОВ – 38,8053%, ООО «ОМЕГА Интернешнл» - 9,9%, ЗАО «Стальком» - 9%, ООО «КУА «Аскор Ессет Менеджмент» - 7,17%.