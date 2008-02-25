В Киеве будет до 13° тепла

В последние зимние дни синоптики прогнозируют в Украине преимущественно сухую и теплую погоду.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра, 26 февраля, без осадков, только ночью в северной части небольшой дождь, в отдельных районах с мокрым снегом.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-12°, на Левобережье 4-9° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

27 февраля без осадков, только днем в западных, северных и большинстве центральных областей небольшой, местами умеренный дождь. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, на западе до 7° тепла, в Карпатах, на Левобережье и в степной части Крыма местами 2-4° мороза; днем 9-14° тепла, на юге до 17°, в восточных областях местами 5-8° тепла.

28 февраля местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, Только в Крыму, а ночью в южной половине без существенных осадков. Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°, на юге и в Закарпатье до 14°. Ночью и утром кое-где туман.

29 февраля также без осадков, только ночью в Крыму и Приазовье ожидается небольшой дождь; 1 марта ночью в западных областях небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, днем в западной половине умеренные дожди, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 29 февраля от 4° мороза до 2° тепла, 1 марта в западной половине 0-5° тепла; днем 6-12° тепла, в Одесской области, а 1 марта в южной части 10-15° тепла; в Карпатах ночью 29 февраля 1-6° мороза, 1 марта около 0°, днем 1-6° тепла.

Завтра в Киеве переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью 1-3° тепла, днем 8-10°.

27-28 февраля сохранится переменная облачность. 27 февраля ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь; температура ночью 1-3° тепла, днем 11-13°. 28 февраля местами небольшой дождь; температура ночью 3-5° тепла, днем 7-9°. Ночью и утром местами туман.

29 февраля-1 марта в столице без осадков, только днем 1 марта дождь. Температура ночью 29 февраля 0-2° мороза, 1 марта 1-3° тепла; днем 7-10° тепла.