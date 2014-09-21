Гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в Калифорнию

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. "В связи с дальнейшим ухудшением ситуации, связанной с масштабными пожарами на территории штата Калифорния (США), МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться в ближайшее время от поездок в пострадавшие регионы указанного штата до завершения действия режима "чрезвычайного положения", - говорится в сообщении.

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Тем, кто находится на территории данного штата, МИД рекомендует постоянно отслеживать сообщения местных органов о развитии ситуации; следовать инструкциям местных спасательных служб, а также учитывать возможные изменения в движении транспорта.

Напомним, пожары в Калифорнии начались еще в прошлые выходные. Огонь локализован лишь на небольшом участке. Сообщалось, что местные власти уже арестовали 37-летнего местного жителя, которого подозревают в умышленном поджоге леса. 17 сентября в штате Калифорния введен режим ЧС.