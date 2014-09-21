В Запорожье лидера "казачества" бросили в мусорный бак (видео)
13:28, 21 сентября 2014Общество
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В Запорожье на помойку "выбросили" лидера местного казачества Александра Панченко.
Панченко побывал в помойке / Скриншот
Об этом сообщает ТСН.
Верховный атаман Войска Запорожского Панченко активно поддерживал экс-президента Украины Виктора Януковича, которому от имени всех горожан в свое время вручал символы казацкой власти.
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В Запорожье лидера "казаков" бросили на помойку
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Кроме того, во время революции Панченко призвал пригласить из России несколько тысяч казаков для подавления протестов, а людей на Майдане называл "фашистами".
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