Молодежь Краматорска разрисовала постамент Ленина, которого не смогли снести
03:41, 21 сентября 2014Общество
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В освобожденном от террористов Краматорске молодежь раскрасила постамент памятника Ленину сине-желтыми цветами, а также нарисовала граффити с трезубцем и орнаментом.
Не смогли снести, поэтому решили разрисовать / artemgetman.blogspot.com
Об этом пишет ТСН.
Также, молодые патриоты Краматорска разрисовали в сине-желтые и красно-черные цвета ступени на главной площади города, где стоит памятник.
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Напомним, памятник Ленину в Краматорске пытались снести дважды, но сначала это не дали сделать бойцы Нацгвардии, а потом власть приняла соответствующее решение, но так и не решилась этого сделать.
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