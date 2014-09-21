Молодежь Краматорска разрисовала постамент Ленина, которого не смогли снести

Об этом пишет ТСН.

Также, молодые патриоты Краматорска разрисовали в сине-желтые и красно-черные цвета ступени на главной площади города, где стоит памятник.

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Напомним, памятник Ленину в Краматорске пытались снести дважды, но сначала это не дали сделать бойцы Нацгвардии, а потом власть приняла соответствующее решение, но так и не решилась этого сделать.