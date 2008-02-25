В кинопрокате по секрету признались, в чем настоящая причина конфликта

В Украине по результатам трех недель февраля поступления от кинопроката возросли на 22% - до 1 млн. 797 тыс. дол., по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает международный специализированный сайт по кинопрокатному бизнесу Box Office Mojo по результатам выборки пяти самых популярных фильмов в январе.

Как сообщает сайт, по результатам трех недель февраля 2007 года поступления от проката кинофильмов в Украине составляли 1 млн. 469 тыс. долларов.

Как сообщил в интервью УНИАН представитель одной из кинопрокатных компаний, который попросил не называть своей фамилии, «в действительности ситуация с поступлениями от проката совсем не такая плохая, как ее кто-то хочет представить”. “Скорее всего, дело в том, что некоторые владельцы кинотеатров слишком увлеклись развитием сетей кинопроката, переоценив свои финансовые возможности. Как следствие, теперь они пытаются отвлечь внимание кредиторов и инвесторов от своих финансовых упущений, стремясь добавить им политический, языковой оттенок”, - считает кинопрокатчик. “Именно эта причина, вероятнее всего, и стоит за заявлениями некоторых владельцев сетей кинотеатров о возможной забастовке кинотеатров востока и юга Украины”, - сказал он.

Как сообщалось в СМИ, владельцы некоторых кинопрокатных компаний заявляют об убытках в связи с введением обязательного дублирования или субтитрования на украинском языке. В то же время, по словам генерального директора дистрибьюторской компании B&H Film Distribution Богдана БАТРУХА, дублирование кинолент исключительно на украинском языке существенно не повлияло на количество посещений кинотеатров на востоке и юге Украины.

Согласно данным опроса, проведенного компанией First Movies International в декабре 2007 года по заказу Sony и Disney, только 11% граждан Украины высказались против увеличения в прокате количества фильмов, дублированных на украинском языке.

В то же время 19% респондентов заявили о необходимости увеличения количества фильмов, которые дублируются по-украински, еще 24% респондентов поддерживают эту идею, 30% опрошенных относятся к этому нейтрально.