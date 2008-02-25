«Украинско-средиземноморские авиалинии» обанкротились?

Хозяйственный суд г. Киев возбудил производство по делу о банкротстве ОАО «Украинско-средиземноморские авиалинии». Соответствующее объявление размещено в газете «Голос Украины» (№33) от 20 февраля.

Как сообщал УНИАН, Государственная авиационная администрация с 12 сентября 2007 г. прекратила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании «Украинско-средиземноморские авиалинии» (UM-Air), учитывая большое количество отклонений от нормативной базы, невыполнение важных пунктов инструкций Управления по выполнению полетов, непосредственно касающихся безопасности полетов, а также то, что финансово-экономическое состояние авиакомпании остается тяжелым.

По различным сведениям, у работников предприятия с сентября были проблемы с заработной платой.

В 2007 году авиационные власти Италии и Германии запретили авиакомпании «UM Air» выполнять полеты в эти страны. А в сентябре 2007 г. европейские авиационные власти, учитывая тот факт, что сертификат эксплуатанта в результате апелляции в Украине компании был возвращен, внесли «UM Air» в так называемый «черный список» перевозчиков, не соответствующих европейским и международным стандартам безопасности и качества.

Напомним, как отмечали эксперты, наличие «UM Air» в «черном списке» ЕС поставило под удар других украинских авиаперевозчиков. Как свидетельствовали отечественные перевозчики, со времени внесения «UM Air» в «черный список» количество проверок самолетов украинских авиакомпаний инспекциями SAFA в европейских аэропортах возросло в несколько раз, и эти проверки не всегда носили обоснованный характер.

Справка УНИАН. Авиакомпания «UM-Air» - третий по объемам авиаперевозчик в Украине, предоставляет услуги по регулярным и чартерным пассажирским перевозкам. Основана в 1998 году, начала чартерные и регулярные рейсы с июня 2000 года. На сегодня АК «UM-Air» выполняет чартерные и 22 регулярных рейса в Казахстан, Узбекистан, Россию, Грузию, Азербайджан, Беларусь, Сирию, Иорданию, Ливан, Иран, Египет, Турцию и другие страны.